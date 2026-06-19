Deutscher Botschafter beendet Mission in Aserbaidschan

Baku, 19. Juni, AZERTAC

Der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov hat sich am 19. Juni mit dem deutschen Botschafter Ralf Horlemann getroffen, der seine diplomatische Mission in Aserbaidschan beendet.

Bei dem Treffen erörterten die Seiten den aktuellen Stand und die Perspektiven der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Deutschland. Dabei wurde die Bedeutung der Vertiefung des politischen Dialogs sowie der Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Wirtschaft, Energiesicherheit, grüne Energie, Verkehr, Kommunikation, Bildung, Gesundheitswesen, Kultur und humanitäre Fragen hervorgehoben.

Die Gesprächspartner betonten zudem die Rolle gegenseitiger Besuche und hochrangiger Kontakte für die Entwicklung der bilateralen Beziehungen sowie die Bedeutung einer weiteren Ausweitung der Zusammenarbeit, auch zwischen den Wirtschaftskreisen.

Der aserbaidschanische Außenminister informierte den scheidenden Diplomaten über die Lage in der Region nach dem Konflikt, den Normalisierungsprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien sowie die laufenden Wiederaufbauarbeiten in den befreiten Gebieten Aserbaidschans.

Zudem wurde über die Ergebnisse der COP29-Konferenz in Baku zur Förderung der globalen Klimapolitik gesprochen und die Zusammenarbeit im Bereich der erneuerbaren Energien und grünen Energiewende überprüft.

Darüber hinaus wurden weitere regionale und internationale Fragen von gemeinsamem Interesse erörtert.