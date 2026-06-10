Deutscher Botschafter würdigt Fortschritte im Friedensprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien

Baku, 10. Juni, AZERTAC

Die aserbaidschanische Parlamentssprecherin Sahiba Gafarova hat sich mit dem scheidenden deutschen Botschafter Ralf Horlemann zu einem Abschiedsbesuch getroffen.

Bei dem Gespräch wurden die Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Deutschland sowie die Zusammenarbeit in politischen, wirtschaftlichen und parlamentarischen Bereichen hervorgehoben. Beide Seiten betonten die Bedeutung hochrangiger Besuche sowie der interparlamentarischen Kontakte für die Vertiefung der Beziehungen.

Der deutsche Botschafter würdigte zudem die Fortschritte im Friedensprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien und erklärte, dass diese Entwicklungen zur Stabilität und zum Frieden in der Region beitrügen. Außerdem hob er die positive Wahrnehmung des kulturellen Erbes und der Toleranz in Aserbaidschan hervor.

Bei dem Treffen wurde zudem ein Meinungsaustausch zu weiteren Themen von gegenseitigem Interesse geführt.