Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

KULTUR

Deutsches Architekturerbe in Göygöl

Baku, 16. Juni, AZERTAC

In der evangelisch-lutherischen St.-Johannes-Kirche in der Stadt Göygöl wurde mit Unterstützung der Exekutivbehörde des Bezirks Göygöl und auf Initiative der Deutsch-Aserbaidschanischen Gesellschaft eine Fotoausstellung zum Thema „Deutsche Architektur in Aserbaidschan“ veranstaltet. Die Ausstellung fand im Rahmen des „Jahres der Stadtplanung und Architektur“ statt.

Wie AZERTAC berichtet, nahmen an der Veranstaltung der Leiter der Bezirksverwaltung Göygöl, Vügar Novruzov, der Vorsitzende der Deutsch-Aserbaidschanischen Gesellschaft, Tschingiz Abdullayev, Mitglieder der Gesellschaft, der in Schweden lebende Regisseur Rahim Sadigbeyli und der Koordinator Zaur Musayev, die Professoren Vedat Caliskan von der Çanakkale-Onsekiz-Mart-Universität und Aysegul Ozer von der Özyeğin-Universität in der Türkei, die deutsche Forscherin, Inge Sturm, der Vorsitzende der Georgisch-Deutschen Vereinigung, Alexander Feldmeier, sowie Vertreter der örtlichen Öffentlichkeit teil.

Im Rahmen des Programms wurden musikalische Darbietungen von Schülerinnen und Schülern der Musikschule aufgeführt.

Auf der Fotoausstellung wurden Fotografien deutscher Architekturdenkmäler und Wohnhäuser in Göygöl präsentiert. Den Besucherinnen und Besuchern wurden Informationen über die architektonischen Besonderheiten und die historische Bedeutung dieses Erbes gegeben. Zudem wurde hervorgehoben, dass den multikulturellen Werten in Aserbaidschan besondere Bedeutung beigemessen wird.

Darüber hinaus wurde eine Exkursion zum Hausmuseum von Viktor Klein organisiert. Das Gebäude gehörte dem letzten Deutschen der Region und dient heute als Museum. Es vermittelt Einblicke in die Lebensweise und das kulturelle Erbe der deutschen Gemeinschaft, die fast zwei Jahrhunderte lang in dieser Region lebte.

Martin Ansbacher, Oberbürgermeister von Ulm, wies in seinem Brief an den Vorsitzenden der Deutsch-Aserbaidschanischen Gesellschaft, Tschingiz Abdullayev, darauf auf die Bedeutung der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz zum Thema „Deutsche Architektur in Aserbaidschan“ in Baku sowie der Fotoausstellung in Göygöl und Schämkir für die Erforschung und Bewahrung der Geschichte der württembergischen Siedler im Südkaukasus hin. Dieses Kapitel der Geschichte hat eine besondere Bedeutung für die Stadt Ulm, da viele der Menschen, die sich Anfang des 19. Jahrhunderts auf den Weg in den Kaukasus machten, ihre Reise von hier aus begannen. Die am Donauufer in Ulm angebrachte Gedenktafel erinnert bis heute eindrucksvoll an diese historischen Verbindungen, schrieb er in seinem Brief.

„Die Aufstellung einer Nachbildung dieser Gedenktafel im Rayon Göygöl sowie die dazu organisierte Fotoausstellung stellen ein schönes und würdiges Beispiel gelebter Erinnerungskultur dar. Diese Initiative trägt dazu bei, die gemeinsamen historischen Wurzeln sichtbarer zu machen und den kulturellen Austausch zwischen Aserbaidschan und Deutschland weiter zu vertiefen“, hieß es.

Er wünschte der Konferenz und der Ausstellung einen erfolgreichen Verlauf, anregende wissenschaftliche Diskussionen sowie eine breite öffentliche Resonanz. Martin Ansbacher gab seiner Hoffnung den Ausdruck, dass diese Veranstaltung einen wichtigen Beitrag dazu leisten wird, die historischen Verbindungen zwischen der Stadt Ulm und dem Südkaukasus im Bewusstsein zu erhalten und den kulturellen Dialog weiter zu stärken.

Nachricht in sozialen Medien teilen

Folgen Sie uns auf Social

Weitere News der Rubrik

Kulturtage der Türkischen Republik Nordzypern in Baku eröffnet
  • 13.06.2026 [19:30]

Kulturtage der Türkischen Republik Nordzypern in Baku eröffnet

Festival für spirituelle und körperliche Praktiken in Baku eröffnet
  • 13.06.2026 [11:53]

Festival für spirituelle und körperliche Praktiken in Baku eröffnet

„Giselle“ erneut in Baku aufgeführt
  • 13.06.2026 [10:35]

„Giselle“ erneut in Baku aufgeführt

YARAT eröffnet zwei Ausstellungen zu Technologie und Gesellschaft
  • 12.06.2026 [20:52]

YARAT eröffnet zwei Ausstellungen zu Technologie und Gesellschaft

Aserbaidschan und Rumänien erörtern kulturelle Zusammenarbeit
  • 11.06.2026 [18:57]

Aserbaidschan und Rumänien erörtern kulturelle Zusammenarbeit

Aserbaidschanische Musik in Taschkent aufgeführt
  • 11.06.2026 [15:36]

Aserbaidschanische Musik in Taschkent aufgeführt

Spuren der Vergangenheit: Reise ins „kleine Deutschland“ von Schämkir VIDEO
  • 11.06.2026 [12:20]

Spuren der Vergangenheit: Reise ins „kleine Deutschland“ von Schämkir VIDEO

„Schlagendes Herz des aserbaidschanischen Fußballs“ – Republikstadion benannt nach Tofig Bahramov VIDEO
  • 11.06.2026 [12:05]

„Schlagendes Herz des aserbaidschanischen Fußballs“ – Republikstadion benannt nach Tofig Bahramov VIDEO

Tage der Aserbaidschanischen Kultur in Turkmenistan wurden mit einem Konzert des Staatlichen Tanzensembles abgeschlossen
  • 08.06.2026 [17:22]

Tage der Aserbaidschanischen Kultur in Turkmenistan wurden mit einem Konzert des Staatlichen Tanzensembles abgeschlossen

Aserbaidschan und Algerien prüfen Möglichkeiten für wirtschaftliche Zusammenarbeit

  • [21:05]

Deutsches Architekturerbe in Göygöl

  • [20:43]

Berufungsverfahren zu Beschwerden armenischer Staatsangehöriger fortgesetzt

  • [19:08]

AZAL führt ersten Linienflug auf der Strecke Baku–Schymkent durch

  • [18:30]

Aserbaidschans Premierminister trifft usbekischen Präsidenten Shavkat Mirziyoyev

  • [17:31]

SOCAR-Präsident trifft Präsidenten und CEO von IPA

  • [17:27]

Leyla Aliyeva trifft Exekutivsekretär der UN-Klimarahmenkonvention

  • [17:18]

Präsident Ilham Aliyev führt Telefongespräch mit dem niederländischen Premierminister

  • [17:00]

Deutsche Wirtschaftsvertreter bekräftigen Engagement für chinesischen Markt

  • [16:24]

RaumfahrtIsar Aerospace verschiebt Raketenstart zum vierten Mal

  • [16:22]

Leyla Aliyeva trifft UN-Untergeneralsekretärin in Bonn

  • [16:16]

Aserbaidschanischer Premierminister zu Arbeitsbesuch in Usbekistan

  • [15:50]

Südostasien-Reise: Bundespräsident Steinmeier in Indonesien empfangen

  • [15:25]

Leyla Aliyeva nimmt an Diskussion in Bonn über Umweltfolgen des sinkenden Wasserspiegels des Kaspischen Meeres teil

  • [15:14]

Präsident Ilham Aliyev empfängt Präfekten des Dikasteriums für interreligiösen Dialog des Heiligen Stuhls VIDEO

  • [14:53]

ANAMA: Vorige Woche mehr als 1 Tausend ha. Land von Minen und Blindgängern geräumt

  • [13:30]

Hamilton erklimmt Formel-1-Rekordliste

  • [12:58]

Iran kommt nach zwei Rückständen zurück

  • [12:30]

Aktueller Preis von Azeri Light

  • [10:46]

Chinas Industrieproduktion steigt in ersten fünf Monaten um 5,4 Prozent

  • [10:41]

Türkischer Präsident gratuliert Aserbaidschan zum Nationalen Rettungstag

  • 15.06.2026 [20:31]

Deutschland nun Land mit den meisten WM-Toren der Geschichte

  • 15.06.2026 [20:19]

Aserbaidschans Verteidigungsminister spricht Pakistan Beileid aus

  • 15.06.2026 [20:12]

Iranisches Fußballteam für erstes WM-Spiel in den USA

  • 15.06.2026 [19:54]

U19-Auswahl Aserbaidschans trifft in EM-Qualifikation auf Serbien, Montenegro und die Färöer

  • 15.06.2026 [19:51]

Aserbaidschans Nachwuchsboxer gewinnen 13 Medaillen in Serbien

  • 15.06.2026 [19:38]

Senatorin Nathalie Goulet sieht Baku als treibende Kraft des Normalisierungsprozesses

  • 15.06.2026 [17:46]

Turkmenistans Präsident Serdar Berdimuhamedow besucht Aserbaidschan

  • 15.06.2026 [15:51]

Türkisches Verteidigungsministerium: Ankara und Baku werden auch künftig Schulter an Schulter stehen

  • 15.06.2026 [15:45]

Internationales Barbecue-Festival in Schamachi zu Ende gegangen

  • 15.06.2026 [15:44]

Aserbaidschans Außenministerium begrüßt Einigung zwischen den USA und Iran

  • 15.06.2026 [15:36]

Präsident Ilham Aliyev: Unser Land verfolgt entschlossen Ziel eines dauerhaften Friedens und nachhaltiger Stabilität in der Region

  • 15.06.2026 [15:32]

Präsidentenbeauftragter: Mehr als 80.000 Menschen leben und arbeiten in den befreiten Gebieten Aserbaidschans

  • 15.06.2026 [15:27]

Internationale Konferenz zur Friedensförderung im Südkaukasus in Schuscha

  • 15.06.2026 [15:26]

Premierminister Ali Asadov besuchte Grab von Heydar Aliyev in der Ehrenallee

  • 15.06.2026 [15:18]

Brasilien: Sechs Tote bei Zusammenstoß zweier Hubschrauber in Rio de Janeiro

  • 15.06.2026 [13:29]

USA: Zwölf Tote bei Absturz von Fallschirmsprungflugzeug in Missouri

  • 15.06.2026 [12:55]

Staats- und Regierungschefs führender Industrienationen treffen sich zu G7-Gipfel in Evian

  • 15.06.2026 [12:48]

USA und Iran vereinbaren Rahmenabkommen

  • 15.06.2026 [12:43]

Präsident Ilham Aliyev gratuliert US-Präsident Donald Trump zu seinem 80. Geburtstag

  • 15.06.2026 [01:04]

Aserbaidschanische Karateka gewinnt Gold in Rabat

  • 15.06.2026 [00:04]

Präsident Ilham Aliyev veröffentlicht Beitrag zum Rettungstag am 15. Juni

  • 14.06.2026 [23:55]

Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva veröffentlicht Beitrag zum Rettungstag am 15. Juni

  • 14.06.2026 [23:52]

Drei Alpinisten im Mont-Blanc-Massiv tödlich verunglückt

  • 14.06.2026 [18:11]

Aserbaidschan und Armenien setzen Dialog fort: Arbeitstreffen zwischen Hikmat Hajiyev und Armen Grigoryan

  • 14.06.2026 [17:43]

Akkan Suver würdigt staatspolitischen Kurs Aserbaidschans

  • 14.06.2026 [15:51]

Vertreter der Partei Neues Aserbaidschan trifft Vorsitzenden der Nationalen Einheitspartei Nordzyperns

  • 14.06.2026 [15:41]

Aserbaidschanische Schachspieler treten bei Jugend-WM in Italien an

  • 14.06.2026 [15:37]

Gold- und Silberpreise auf den Weltmärkten gestiegen

  • 14.06.2026 [15:29]

Ölpreise an den Weltmärkten gesunken

  • 14.06.2026 [15:21]

Schweiz stimmt über Begrenzung der Einwohnerzahl ab

  • 14.06.2026 [14:18]

Favorit Türkei verliert überraschend 0:2 gegen Australien

  • 14.06.2026 [13:31]

Basketball: New York Knicks gewinnen nach mehr als 50 Jahren wieder NBA-Titel

  • 14.06.2026 [13:19]

Epidemie: Zahl der Ebola-Fälle in Kongo auf über 700 gestiegen

  • 14.06.2026 [13:09]

Schwedisches Königspaar feiert Goldene Hochzeit in Stockholm

  • 14.06.2026 [12:53]

Trump gratuliert US-Team zum Auftaktsieg

  • 14.06.2026 [00:16]

2. Internationales Barbecue-Festival in Schamachi eröffnet

  • 13.06.2026 [23:56]

26. Abschlussfeier am Heydar-Aliyev-Militärlyzeum

  • 13.06.2026 [23:37]

WM-Gold für Aserbaidschans Chovkan-Nationalteam

  • 13.06.2026 [20:18]

Aserbaidschan und Bulgarien vertiefen Zusammenarbeit im Energiesektor

  • 13.06.2026 [20:02]

Kulturtage der Türkischen Republik Nordzypern in Baku eröffnet

  • 13.06.2026 [19:30]

SpaceX macht bei ihrem Börsengang zeitweise ein Plus von fast 30 Prozent

  • 13.06.2026 [19:22]

La Liga : Barca geht gegen Real-Präsident Pérez vor

  • 13.06.2026 [17:19]

Parlamentssprecherin Sahiba Gafarova empfängt Vizepräsidenten des kambodschanischen Senats

  • 13.06.2026 [17:05]

Umschlag von Trockengütern im Bakuer Hafen um 77 Prozent gestiegen

  • 13.06.2026 [16:00]

Aserbaidschans Premierminister trifft Regierungschef der Türkischen Republik Nordzypern

  • 13.06.2026 [14:19]

Wettbewerbsforum der OTS in Schuscha: Neue Impulse für regionale Integration

  • 13.06.2026 [14:07]

Internationaler Tag der Aufklärung über Albinismus am 13. Juni

  • 13.06.2026 [14:00]

Nächste Runde politischer Konsultationen zwischen Aserbaidschan und der Slowakei abgehalten

  • 13.06.2026 [12:52]

Festival für spirituelle und körperliche Praktiken in Baku eröffnet

  • 13.06.2026 [11:53]

MEDIA verurteilt Berichterstattung französischer Medien über Aserbaidschan

  • 13.06.2026 [11:46]

„Giselle“ erneut in Baku aufgeführt

  • 13.06.2026 [10:35]

Aserbaidschanische Boxer peilen Medaillen bei Weltcup in China an

  • 12.06.2026 [21:14]

Aserbaidschan nimmt am Internationalen Skikongress teil

  • 12.06.2026 [21:00]

YARAT eröffnet zwei Ausstellungen zu Technologie und Gesellschaft

  • 12.06.2026 [20:52]

Aserbaidschanische Marine übt Schutz kritischer Energieinfrastruktur

  • 12.06.2026 [20:46]

Aserbaidschanischer Ruderer wird Europameister

  • 12.06.2026 [20:25]

Aserbaidschan erreicht Finale der Chovkan-Weltmeisterschaft

  • 12.06.2026 [20:09]

Aserbaidschan steigert Exporte nach Kasachstan um mehr als 21 Prozent

  • 12.06.2026 [20:01]

Pakistanische Tourismusexperten besuchen Aserbaidschan zu Informationsreise

  • 12.06.2026 [18:53]

12 Familien in Hadrut und Girmizi Bazar erhalten neue Wohnschlüssel

  • 12.06.2026 [18:31]

Chinas verzeichnet Erholung des Konsums und robustes Wachstum in aufstrebenden Industrien

  • 12.06.2026 [18:30]

Prinzessin Bajrakitiyabha im Alter von 47 Jahren gestorben

  • 12.06.2026 [18:29]

Aserbaidschan und Estland führen politische Konsultationen in Baku

  • 12.06.2026 [18:16]

Aserbaidschan will Fischproduktion deutlich ausbauen

  • 12.06.2026 [17:39]

Erdbeben der Stärke 5,1 erschüttert Region Gabala

  • 12.06.2026 [16:34]

TANAP seit acht Jahren in Betrieb - Fast 100 Milliarden Kubikmeter Gas transportiert

  • 12.06.2026 [16:09]

Garabagh und Ost-Sangesur: 43 Agrarinvestitionsprojekte auf fast 6.900 Hektar

  • 12.06.2026 [15:59]

Fußball-WM: Südkorea schlägt Tschechien

  • 12.06.2026 [15:52]

Niederlande: Autofahrer fährt in Gruppe von radelnden Schülern - vier Tote

  • 12.06.2026 [15:32]

"El Niño" ist zurück - Steigendes Risiko für Dürren, Hitzewellen und Starkregen

  • 12.06.2026 [15:28]

Aserbaidschan und China schließen wichtige Abkommen über Lebensmittelexporte

  • 12.06.2026 [15:28]

FußballJosé Mourinho wird neuer Trainer von Real Madrid

  • 12.06.2026 [15:23]

Aserbaidschan eröffnet Botschaft in Portugal

  • 12.06.2026 [14:58]

Regionale Konferenz für Wirtschaftsregionen Garabagh und Ost-Sangesur findet in Zangilan statt

  • 12.06.2026 [14:51]

Mexiko erwischt Traum-Start in die WM

  • 12.06.2026 [14:07]

Formel-1-Ikone Alonso kündigt Karriereende an

  • 12.06.2026 [13:33]

Aserbaidschan und Thailand erörtern Zusammenarbeit in konsularischen Angelegenheiten

  • 12.06.2026 [13:13]

Edelmetalle: Gold - Silberpreis gestiegen

  • 12.06.2026 [12:38]

12. Juni: Internationaler Tag gegen Kinderarbeit

  • 12.06.2026 [11:29]