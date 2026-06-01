Edelmetalle: Silberpreis legt zu

Baku, 1. Juni, AZERTAC

An der New Yorker Rohstoffbörse COMEX ist der Preis für eine Feinunze Gold um 48,1 US-Dollar gesunken und liegt nun bei 4 544,9 US-Dollar.

Wie AZERTAC berichtet, hat sich Silber hingegen um 0,18 US-Dollar verteuert und beträgt nun 76,06 US-Dollar.