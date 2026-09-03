Ein verborgenes Wunder in den Bergen – Ganslar-Wasserfall VIDEO

Zagatala, 3. September, AZERTAC

Der im Bezirk Zagatala gelegene Qanslar/Ganslar-Wasserfall, einer der faszinierendsten Naturschauplätze Aserbaidschans, beeindruckt mit seiner einzigartigen Schönheit. Doch der Weg zu diesem Naturwunder ist alles andere als einfach.

Der Weg zum Wasserfall führt durch Flussüberquerungen, über felsiges Gelände und durch dicht bewaldete Gebiete.

Wer den Ganslar-Wasserfall besuchen möchte, sollte seine Route im Voraus planen. Daher empfiehlt es sich, die Reise von Zagatala aus in den frühen Morgenstunden zu beginnen.

Noch vor dem Erreichen des Bezirkszentrums Zagatala geht es vom Dorf Mukhakh in Richtung des Dorfes Tschardaglar. Dort endet die asphaltierte Straße. Ab diesem Punkt wird die Strecke deutlich schwieriger.

Einer der anspruchsvollsten Abschnitte der Reise führt entlang des Flusses Mukhakh. Selbst mit Geländewagen wie einem „Niva“ oder „UAZ“ wird die Fahrt in diesem Gebiet zunehmend schwierig.

Nach etwa drei Stunden Fahrt durch das Flussbett, über große Steine und unebene Wege, erreicht man das Gebiet des Dorfes Aghdamgalal. Von hier an ist eine Weiterfahrt mit dem Auto nicht mehr möglich. Es beginnt eine etwa sieben Kilometer lange Wanderung bis zum Wasserfall.

Experten empfehlen Personen, die sich auf solche Routen begeben, leichte Verpflegung, zusätzliche Kleidung und Ersatzschuhe mitzunehmen. Da es in der Gegend zahlreiche Quellen und sauberes Flusswasser gibt, ist es jedoch nicht notwendig, größere Mengen Trinkwasser mitzuführen.

Während der Wanderung muss der Fluss mehrfach überquert werden. Zudem führt der Weg über felsiges Gelände und rutschige Pfade. Der dichte Wald, die Stille der Berge und das Rauschen des Flusses machen die Route zugleich anspruchsvoll und unvergesslich.

Es wird nicht empfohlen, sich in diesem Gebiet ohne einen ortskundigen Führer fortzubewegen. Denn die Flussüberquerungen, Felsen und rutschigen Pfade entlang der Strecke erfordern besondere Aufmerksamkeit. Während der langen Wanderung kann man auch auf Dorfbewohner treffen. Müden Reisenden wird in einigen Abschnitten Unterstützung mit Pferden angeboten, wodurch die Weiterreise bis in die Nähe des Wasserfalls erleichtert wird.

Am Ende des stundenlangen Weges erwartet die Besucher der Ganslar-Wasserfall mit einem beeindruckenden Panorama. Das Wasser stürzt aus einer Höhe von etwa 60 Metern über die Felsen hinab und mündet weiter unten in einen Fluss. Hohe Bäume, Felsen, üppiges Grün und das kraftvoll strömende Wasser schaffen hier eine einzigartige Naturlandschaft.

Die gesamte Reise nimmt relativ viel Zeit in Anspruch. Nach etwa drei Stunden Fahrt mit dem Auto und vier Stunden zu Fuß erreicht man schließlich den Wasserfall.

Der Weg zum Ganslar-Wasserfall ist zwar beschwerlich, doch der Anblick, der die Besucher am Ende erwartet, lässt die Mühen der Reise schnell vergessen.