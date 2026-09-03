Elvin Jafarguliyev erfolgreich operiert

Baku, 3. September, AZERTAC

Der Spieler von Qarabağ, Elvin Jafarguliyev, ist nach seiner Verletzung im Rückspiel gegen Dynamo Kiew in der 3. Qualifikationsrunde der UEFA Conference League erfolgreich operiert worden.

Bei dem am 13. August verletzten Fußballer war eine Verletzung an der distalen Sehne des Semitendinosus-Muskels im hinteren linken Oberschenkel festgestellt worden. Die weitere Behandlung und Rehabilitation erfolgt unter Aufsicht des medizinischen Teams von Qarabağ.