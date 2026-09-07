Energieministers Schahbazov: Kein überstürzter Ausstieg aus fossilen Brennstoffen

Baku, 7. September, AZERTAC

Ein überstürzter Ausstieg aus fossilen Brennstoffen bedeutet nach Ansicht des aserbaidschanischen Energieministers Parviz Schahbazov nicht automatisch eine erfolgreiche Energiewende. Ziel müsse vielmehr der Aufbau eines sauberen, sicheren und nachhaltigen Energiesystems in einem optimalen Tempo sein.

Bei der Eröffnung der „Baku Climate Action Week 2026“ betonte Schahbazov, dass neben neuen Erzeugungskapazitäten auch der Ausbau der Stromnetze, Energiespeicher, Energieeffizienz und grenzüberschreitende Stromverbindungen von gleicher Bedeutung seien.

Er verwies zudem auf Initiativen Aserbaidschans während seiner COP29-Präsidentschaft. Bislang haben sich 74 Länder dem Globalen Pakt für Energiespeicher und Stromnetze, 70 der Wasserstoff-Erklärung und 64 dem Globalen Pakt für grüne Energie angeschlossen.