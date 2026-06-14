Epidemie: Zahl der Ebola-Fälle in Kongo auf über 700 gestiegen

Baku, 14. Juni, AZERTAC

In ‌der ⁠Demokratischen Republik ⁠Kongo ist die Zahl der bestätigten Ebola-Fälle auf 710 gestiegen.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters mit Verweis auf die Regierung des Landes schreibt, sind darunter 149 Todesfälle. Die Zahlen geben den Stand von Freitag wieder.

Der Ausbruch im Kongo war vor knapp einem Monat offiziell festgestellt worden. Er gilt als schwer zu kontrollieren, auch weil es für den dortigen Erreger vom Typ Bundibugyo bislang keinen Impfstoff gibt. Im benachbarten Uganda wurden ebenfalls Ebola-Fälle bestätigt.