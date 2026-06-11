Erdbeben in Armenien – Erschütterungen auch in Nachitschewan spürbar

Baku, 11. Juni, AZERTAC

Im Staatsgebiet Armeniens hat es ein Erdbeben der Stärke 3,2 gegeben. Dies teilte der Seismologische Dienst der Nationalen Akademie der Wissenschaften Aserbaidschans mit.

Demnach lag das Epizentrum des Bebens rund 14 Kilometer nordöstlich der Station Heydarabad. Das Erdbeben wurde um 09:57 Uhr Ortszeit registriert und ereignete sich in einer Tiefe von drei Kilometern.

Die Erschütterungen waren nach Angaben des Seismologischen Dienstes auch in der Autonomen Republik Nachitschewan zu spüren.