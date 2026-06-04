Estland sieht Potenzial für engere Zusammenarbeit mit Aserbaidschan im Bereich Cybersicherheit

Baku, 4. Juni, AZERTAC

Estland ist an einer Ausweitung der Zusammenarbeit mit Aserbaidschan im Bereich Cybersicherheit interessiert und sieht großes Potenzial für gemeinsame Projekte.

Dies erklärte die Geschäftsführerin des Estnischen IKT-Verbandes, Doris Pold, auf dem IV. Nationalen Forum für Cybersicherheit in Baku.

Nach ihren Worten verfolgt Estland bei digitalen Lösungen konsequent den Grundsatz „Sicherheit von Anfang an“. Zudem betonte sie die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Staat, Privatwirtschaft, Wissenschaft und internationalen Partnern.

Pold verwies auf bereits bestehende gemeinsame Initiativen und hob hervor, dass insbesondere in den Bereichen Sicherheitszentren, Kompetenzentwicklung und internationale Projekte gute Möglichkeiten für eine weitere Zusammenarbeit zwischen Estland und Aserbaidschan bestehen.