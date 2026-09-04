EU-Aserbaidschan-Beziehungen entwickeln sich dynamisch

Baku, 4. September, AZERTAC

Die Beziehungen zwischen der EU und Aserbaidschan entwickeln sich dynamisch und gehen inzwischen weit über den Energiebereich hinaus. Das erklärte die Leiterin der EU-Delegation in Aserbaidschan, Marijana Kujundžić, bei einer Diskussionsrunde zu den Beziehungen zwischen der EU und Aserbaidschan.

Aserbaidschan sei zu einem wichtigen und zuverlässigen Energiepartner der EU sowie zu einem ihrer größten Handelspartner geworden, sagte sie. Die zunehmenden gegenseitigen Besuche zeigten zudem eine kontinuierliche Vertiefung der Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen. Für die weitere Entwicklung der Beziehungen sieht Kujundžić neue Möglichkeiten insbesondere in den Bereichen Energie, Handel und Verkehr.