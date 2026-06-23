Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

POLITIK

Experte: USA sehen Aserbaidschan zunehmend im Zentrum der eurasischen Entwicklungen

Experte: USA sehen Aserbaidschan zunehmend im Zentrum der eurasischen Entwicklungen

Baku, 23. Juni, AZERTAC

Im Interview mit der staatlichen Nachrichtenagentur AZERTAC erklärte der Nicht-Resident Research Fellow des Topchubashov Center, Joseph Shumunov, dass die US-Regierung unter Präsident Trump Aserbaidschan zunehmend als zentralen Akteur für Konnektivität, Energiepolitik und Diplomatie in Eurasien wahrnehme.

Shumunov betonte zudem, Aserbaidschan habe sich zu einem wichtigen Energieexporteur und Transitknotenpunkt im sogenannten Mittleren Korridor entwickelt und spiele damit eine Schlüsselrolle in regionalen und internationalen Transport- und Handelswegen.

Zudem hob der Experte hervor, dass die Beziehungen zwischen den USA und Aserbaidschan unter der aktuellen US-Administration enger geworden seien, insbesondere im Zusammenhang mit regionalen Friedensinitiativen, Energiekooperationen und strategischen Infrastrukturprojekten.

Auch die Rolle Aserbaidschans im Friedensprozess zwischen Armenien und Aserbaidschan sei ein wichtiger Faktor für die Vertiefung der bilateralen Beziehungen, so Shumunov weiter.

Die Entwicklung zeige insgesamt, dass Washington Aserbaidschan zunehmend nicht mehr als peripheren Staat, sondern als strategisch wichtigen Akteur im eurasischen Raum betrachte.

Nachricht in sozialen Medien teilen

Folgen Sie uns auf Social

Weitere News der Rubrik

OIC-Parlamentsunion billigt Haushaltsentwürfe für 2026 und 2027
  • 23.06.2026 [21:07]

OIC-Parlamentsunion billigt Haushaltsentwürfe für 2026 und 2027

Aserbaidschanische und mosambikanische Parlamente erörtern Zusammenarbeit
  • 23.06.2026 [21:04]

Aserbaidschanische und mosambikanische Parlamente erörtern Zusammenarbeit

Treffen in Milli Majlis mit iranischem Parlamentarier
  • 23.06.2026 [21:00]

Treffen in Milli Majlis mit iranischem Parlamentarier

Präsident der Großen Nationalversammlung der Türkei zu Arbeitsbesuch in Aserbaidschan eingetroffen
  • 23.06.2026 [20:39]

Präsident der Großen Nationalversammlung der Türkei zu Arbeitsbesuch in Aserbaidschan eingetroffen

Parlamentssprecherin Gafarova trifft Vertreter des UAE-Parlaments
  • 23.06.2026 [19:31]

Parlamentssprecherin Gafarova trifft Vertreter des UAE-Parlaments

USA: Konferenz im Kongress zu Rückkehrrechten und ethnischen Konflikten geplant
  • 23.06.2026 [17:49]

USA: Konferenz im Kongress zu Rückkehrrechten und ethnischen Konflikten geplant

Vorsitzender des Shura-Rats Katars zu Besuch in Aserbaidschan
  • 23.06.2026 [16:55]

Vorsitzender des Shura-Rats Katars zu Besuch in Aserbaidschan

Leiter des Büros des Europarats in Baku ins Außenministerium einbestellt
  • 22.06.2026 [20:47]

Leiter des Büros des Europarats in Baku ins Außenministerium einbestellt

Präsident Usbekistans empfängt aserbaidschanischen Botschafter
  • 22.06.2026 [18:13]

Präsident Usbekistans empfängt aserbaidschanischen Botschafter

OIC-Parlamentsunion billigt Haushaltsentwürfe für 2026 und 2027

  • [21:07]

Aserbaidschanische und mosambikanische Parlamente erörtern Zusammenarbeit

  • [21:04]

Treffen in Milli Majlis mit iranischem Parlamentarier

  • [21:00]

Niger an Aserbaidschans Energieerfahrung interessiert

  • [20:54]

Jemens Parlamentspräsident würdigt Entwicklung Aserbaidschans

  • [20:44]

Präsident der Großen Nationalversammlung der Türkei zu Arbeitsbesuch in Aserbaidschan eingetroffen

  • [20:39]

Berufungsverfahren zu Beschwerden armenischer Staatsbürger fortgesetzt

  • [19:58]

Neue Transitfracht über Aserbaidschan nach Armenien transportiert

  • [19:39]

Parlamentssprecherin Gafarova trifft Vertreter des UAE-Parlaments

  • [19:31]

Region Mil-Mughan: Treffen zur Agrarentwicklung in Saatlı abgehalten

  • [19:26]

Aserbaidschan kauft vier neue Personenlokomotiven aus China

  • [19:21]

Region Scheki-Zagatala: Treffen zur Agrarentwicklung abgehalten

  • [19:06]

Tourismus- und Kulturpotenzial Aserbaidschans auf internationaler Messe in Algerien präsentiert

  • [18:26]

Aktuelle Edelmetallpreise: Gold und Silber

  • [18:06]

USA: Konferenz im Kongress zu Rückkehrrechten und ethnischen Konflikten geplant

  • [17:49]

Experte: USA sehen Aserbaidschan zunehmend im Zentrum der eurasischen Entwicklungen

  • [17:29]

Vorsitzender des Shura-Rats Katars zu Besuch in Aserbaidschan

  • [16:55]

Weitere Transitfracht aus Russland über Aserbaidschan nach Armenien transportiert

  • [15:57]

Fußball-Bundesligist RB Leipzig verpflichtet Martín Demichelis als neuen Trainer

  • [15:53]

Ostsee: Forscher finden zufällig die Wracks zweier historischer Schiffe

  • [15:44]

Präsident Turkmenistans Serdar Berdimuhamedow beendet Staatsbesuch in Aserbaidschan

  • [15:42]

Präsidenten Aserbaidschans und Turkmenistans beim gemeinsamen Mittagessen in Schuscha VIDEO

  • [15:30]

Präsident Ilham Aliyev schenkt Turkmenistans Präsident Serdar Berdimuhamedow Garabagh-Pferd VIDEO

  • [15:23]

Schuscha: Ilham Aliyev und Serdar Berdimuhamedow besuchen Bulbul-Hausmuseum VIDEO

  • [15:15]

Präsident Ilham Aliyev und Serdar Berdimuhamedow besichtigen in Schuscha von Kugeln durchsiebte Denkmäler von Natavan, Bulbul und Uzeyir Hajibeyli VIDEO

  • [14:39]

Präsidenten Ilham Aliyev und Serdar Berdimuhamedow besuchen Ausstellung „Heydar Aliyev und Garabagh“ in Schuscha VIDEO

  • [14:27]

Präsidenten Aserbaidschans und Turkmenistans besichtigen Baustelle der neuen Schuscha-Moschee VIDEO

  • [14:16]

Ilham Aliyev und Serdar Berdimuhamedow besuchen ersten Wohnkomplex in Schuscha VIDEO

  • [13:10]

Baku: Konferenz über zirkulären grünen Tourismus in den CICA-Mitgliedstaaten eröffnet

  • [13:01]

Ölpreise an Börsen geben weiter nach

  • [12:52]

Präsidenten von Aserbaidschan und Turkmenistan lassen sich vor dem Kulisse des Dorfes Daschalti im Rayon Schuscha fotografieren VIDEO

  • [12:09]

Präsidenten Aserbaidschans und Turkmenistans besuchen zerstörte Gebiete in Füsuli VIDEO

  • [11:57]

Lionel Messi gelingt 17. Treffer, er ist jetzt alleiniger WM-Rekordtorschütze

  • [11:55]

Algerien sorgt für Jordaniens WM-Aus

  • [11:26]

Präsident Turkmenistans Serdar Berdimuhamedow besucht Region Füsuli VIDEO

  • [11:07]

Preis von Azeri Light kostet mehr als 80 US-Dollar

  • [10:53]

Frankreich mit nächstem mühelosen Sieg

  • [10:26]

Leiter des Büros des Europarats in Baku ins Außenministerium einbestellt

  • 22.06.2026 [20:47]

AzerTelecom und Telecom Armenia unterzeichnen Abkommen über Internet-Transitverkehr

  • 22.06.2026 [20:31]

Salzproduktion in Aserbaidschan steigt um 30 Prozent

  • 22.06.2026 [20:22]

Staatsbankett zu Ehren des Präsidenten von Turkmenistan im Namen von Präsident Ilham Aliyev ausgerichtet VIDEO

  • 22.06.2026 [20:08]

US-Unternehmen prüfen Investitionsprojekte in Aserbaidschan

  • 22.06.2026 [20:04]

Mehr als 59 Milliarden Kubikmeter Gas über TAP nach Europa transportiert

  • 22.06.2026 [19:23]

Präsident Ilham Aliyev und Turkmenistans Präsident Serdar Berdimuhamedow geben Presseerklärungen ab AKTUALISIERT VIDEO

  • 22.06.2026 [19:05]

Undav pulverisiert All-Time-WM-Rekord

  • 22.06.2026 [18:21]

Präsident Usbekistans empfängt aserbaidschanischen Botschafter

  • 22.06.2026 [18:13]

Premierminister Ali Asadov trifft Präsidenten des jordanischen Repräsentantenhauses

  • 22.06.2026 [18:03]

Nigar Mammadova: Muslimische Parlamentarierinnen spielen wichtige Rolle für Entwicklung und Frieden

  • 22.06.2026 [17:55]

Jordanischer Parlamentspräsident zu Besuch in Baku – Gespräche über Ausbau der bilateralen Beziehungen

  • 22.06.2026 [17:40]

Serdar Berdimuhamedow: Turkmenisch-aserbaidschanische Zusammenarbeit entspricht langfristigen Interessen unserer Länder

  • 22.06.2026 [17:32]

Präsident des Repräsentantenhauses des Haschemitischen Königreichs Jordanien besucht Ehrenallee und Siegespark in Baku

  • 22.06.2026 [17:30]

Präsident Ilham Aliyev: Wir haben Turkmenistans Neutralitätspolitik stets unterstützt und werden dies auch weiterhin tun

  • 22.06.2026 [17:15]

Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschanisch-turkmenische Zusammenarbeit im Bereich Transport und Logistik trägt langfristigen Charakter

  • 22.06.2026 [17:11]

Serdar Berdimuhamedow ehrt Andenken von Nationalleader Heydar Aliyev

  • 22.06.2026 [16:56]

Ilham Aliyev und Serdar Berdimuhamedow treffen sich in erweitertem Kreis  AKTUALISIERT VIDEO

  • 22.06.2026 [16:47]

Präsidentin der Nationalversammlung Mosambiks in Aserbaidschan eingetroffen

  • 22.06.2026 [16:02]

Aserbaidschan und Turkmenistan tauschen unterzeichnete Dokumente aus AKTUALISIERT VIDEO

  • 22.06.2026 [15:35]

Aserbaidschanische Badminton-Spielerin gewinnt Bronze in Serbien

  • 22.06.2026 [15:05]

Keir Starmer kündigt Rückzug an

  • 22.06.2026 [14:48]

Nächster WM-Coup: Kap Verde schockt auch Uruguay

  • 22.06.2026 [13:18]

Große Rückkehr: Weitere 20 Familien in das Dorf Schukurbeyli angesiedelt

  • 22.06.2026 [13:05]

Präsidenten Aserbaidschans und Turkmenistans nehmen an Online-Zeremonie zur Übergabe des Tankers „Dostlug“ teil VIDEO

  • 22.06.2026 [12:36]

ANAMA: Vorige Woche mehr als 5 Hundert nicht explodierte Kampfmittel gefunden und entschärft

  • 22.06.2026 [12:17]

Präsident Ilham Aliyev und Präsident Serdar Berdimuhamedow treffen sich unter vier Augen VIDEO

  • 22.06.2026 [11:10]

Ölpreise an Börsen geben nach

  • 22.06.2026 [11:02]

Offizieller Empfang von Turkmenistans Präsident Serdar Berdimuhamedow in Baku VIDEO

  • 22.06.2026 [10:57]

Präsident des jemenitischen Repräsentantenhauses in Baku eingetroffen

  • 22.06.2026 [10:36]

Turkmenistans Präsident Serdar Berdimuhamedow zu Staatsbesuch in Aserbaidschan eingetroffen

  • 22.06.2026 [10:21]

Aserbaidschanische Boxer gewinnen zwölf Medaillen beim Turnier „Olympic Hopes“

  • 21.06.2026 [20:51]

Aserbaidschanischer Boxer gewinnt Gold beim Weltcup

  • 21.06.2026 [15:36]

Weitere Lieferung von Erdölprodukten aus Aserbaidschan nach Armenien

  • 21.06.2026 [15:33]

Präsident Ilham Aliyev empfängt Delegation aus dem Repräsentantenhaus des Haschemitischen Königreichs Jordanien VIDEO

  • 21.06.2026 [13:07]

Erstes internationales Tango-Festival in Aserbaidschan eröffnet

  • 21.06.2026 [11:31]

Fußball-WM: So geht es für Deutschland nach dem Gruppensieg weiter

  • 21.06.2026 [11:20]

Fußball-WM: Niederlande besiegen Schweden - Tunesien scheidet gegen Japan aus

  • 21.06.2026 [11:14]

Aserbaidschan und Usbekistan erörtern Entwicklung ihrer bündnispartnerschaftlichen Beziehungen

  • 21.06.2026 [11:04]

Stichwahl: Kolumbien wählt neuen Präsidenten

  • 21.06.2026 [10:59]

ATP-Turnier in Halle: Zverev verliert Halbfinale

  • 21.06.2026 [10:55]

Aserbaidschan bekundet Solidarität mit Flüchtlingen weltweit

  • 21.06.2026 [00:38]

Pakistan: Sieben Tote bei Bombenanschlag

  • 20.06.2026 [18:00]

Präsident des jordanischen Repräsentantenhauses zu Besuch in Aserbaidschan

  • 20.06.2026 [17:51]

Experte fordert mehr Pragmatismus Europas gegenüber Aserbaidschan und der Türkei

  • 20.06.2026 [17:37]

Britischer Handelsminister besucht bald Aserbaidschan und Kasachstan

  • 20.06.2026 [16:16]

Aserbaidschan und Belarus erörtern militärische Zusammenarbeit

  • 20.06.2026 [16:03]

AzerGold und somalische Entwicklungsbank prüfen Kooperation im Rohstoffsektor

  • 20.06.2026 [14:00]

Gold- und Silberpreise geben weiter nach

  • 20.06.2026 [13:54]

Preis für aserbaidschanisches Öl gestiegen

  • 20.06.2026 [13:52]

Ölpreise steigen auf den Weltmärkten

  • 20.06.2026 [13:48]

Zahl der Ebola-Toten in DR Kongo auf über 240 gestiegen

  • 20.06.2026 [10:26]

Fußball-Weltmeisterschaft: Türkei verliert gegen Paraguay und hat keine Chance mehr auf ein Weiterkommen

  • 20.06.2026 [10:17]

Neue Kompositionen von Mozart entdeckt

  • 20.06.2026 [10:10]

Aserbaidschans Außenminister trifft scheidenden malaysischen Botschafter

  • 19.06.2026 [21:00]

Erdbeben an der aserbaidschanisch-armenischen Grenze registriert

  • 19.06.2026 [20:28]

US-Kongressabgeordneter besucht ANAMA

  • 19.06.2026 [20:12]

Aserbaidschan und Türkei vertiefen Zusammenarbeit in der Militärlogistik

  • 19.06.2026 [19:00]

Aserbaidschan und Union der Komoren stärken Zusammenarbeit

  • 19.06.2026 [18:53]

Deutscher Botschafter beendet Mission in Aserbaidschan

  • 19.06.2026 [18:48]

Milli-Majlis billigt Visumabkommen zwischen Aserbaidschan und Ecuador

  • 19.06.2026 [18:44]

Aserbaidschan und IGAD-Mitgliedstaaten Afrikas prüfen Aussichten für Zusammenarbeit

  • 19.06.2026 [18:40]

Außenministerien von Aserbaidschan und Lettland führen strategischen Dialog

  • 19.06.2026 [18:35]