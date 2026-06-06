Experte: Wasserstoffenergie könnte nächste Phase der Energiepartnerschaft zwischen VAE und Aserbaidschan sein

Baku, 6. Juni, AZERTAC

Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit im Bereich Solarenergie könnten die Vereinigten Arabischen Emirate und Aserbaidschan gemeinsame Projekte im Bereich der Wasserstoffenergie entwickeln.

Dies erklärte der Politologe Salem Alketbi in der von AZERTAC veröffentlichten Sendung „Aserbaidschan und die Welt“.

Er betonte, dass solche Projekte von Finanzierung, Infrastrukturentwicklung und Exportmöglichkeiten abhängen, jedoch ein realistisches Szenario für die Weiterentwicklung der bilateralen Zusammenarbeit darstellen könnten.