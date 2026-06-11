Farid Schafiyev: Aserbaidschans prinzipielle Position zu Armenien bleibt unverändert

Baku, 11. Juni, AZERTAC

Die Erwartungen Aserbaidschans an den Prozess der Normalisierung der Beziehungen sowie an die Friedensagenda mit Armenien bleiben unverändert und werden auch künftig Bestand haben. Die Position der aserbaidschanischen Führung in dieser Frage sei klar und unmissverständlich. Dies erklärte der Vorsitzende des Zentrums für Analyse internationaler Beziehungen, Farid Schafiyev, bei einer Veranstaltung zum Thema „Neue geopolitische Realitäten im Südkaukasus: Aserbaidschan und die Friedensagenda“.

Laut Schafiyev sei die derzeitige Regierung in Armenien grundsätzlich entschlossen, den Normalisierungsprozess fortzusetzen. „Die Position der Regierungspartei in Armenien zielt insgesamt auf die Fortsetzung der Normalisierung und der Friedensagenda ab. Allerdings wird die Außenpolitik Armeniens langfristig nicht allein von der aktuellen politischen Führung bestimmt. In fünf oder zehn Jahren könnten andere politische Kräfte und Führungspersönlichkeiten an die Macht kommen“, so Schafiyev.

Vor diesem Hintergrund sei es wichtig, dass die armenische Gesellschaft klar ihre Unterstützung für einen dauerhaften und irreversiblen Frieden zum Ausdruck bringe.