Futsal-Champions-League: Alle Gegner von „Araz-Nachtschiwan“ stehen fest

Baku, 30. August, AZERTAC

Alle Mannschaften der Gruppe 5 der Hauptrunde der UEFA Futsal Champions League, in der „Araz-Nachtschiwan“ vertreten ist, stehen nun fest.

Nach Abschluss der Spiele der Vorrunde wurden „Buba Mara“, Sieger der Gruppe C, und „Ujpest“, Sieger der Gruppe D, als weitere Gegner des aserbaidschanischen Teams bestimmt.

Ursprünglich sollte gemäß der Auslosung vom 8. Juli der Sieger der Gruppe E in die Gruppe 5 kommen. Da jedoch der armenische Meister „Unisport“ die Gruppe E gewann, wurde dies aufgrund eines Beschlusses des UEFA-Exekutivkomitees verhindert. Demnach dürfen Vertreter Aserbaidschans und Armeniens nicht in derselben Gruppe antreten.

Die Spiele der Hauptrunde finden vom 27. Oktober bis 1. November in Polen statt. In der Gruppe 5 spielen „Piast“ (Polen), „Araz-Nachtschiwan“ (Aserbaidschan), „Buba Mara“ (Bosnien und Herzegowina) und „Ujpest“ (Ungarn) gegeneinander.

„Araz-Nachtschiwan“ wird damit zum 21. Mal an diesem Wettbewerb teilnehmen. In dieser Statistik liegt der Klub nur hinter dem kasachischen Verein „Kairat“.