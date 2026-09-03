Geopolitische Chancen Aserbaidschans in Zentralasien und der SOZ analysiert

Baku, 3. September, AZERTAC

Bei einer Expertenrunde in Baku wurden Aserbaidschans wachsende Rolle in Zentralasien und der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) sowie seine außenpolitischen Möglichkeiten analysiert. Hervorgehoben wurden die jüngsten strategischen Vereinbarungen mit Kirgisistan und Usbekistan sowie die aktive Teilnahme an SOZ-Veranstaltungen.

Experten zufolge gewinnt Aserbaidschan zunehmend an Bedeutung als politische, wirtschaftliche und verkehrspolitische Brücke zwischen dem Südkaukasus und Zentralasien. Die systematische Zentralasien-Politik stärke den Status des Landes als „mittlere Macht“ und erweitere seinen Einfluss im türkischen Raum und in Eurasien.