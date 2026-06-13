„Giselle“ erneut in Baku aufgeführt

Baku, 13. Juni, AZERTAC

Das Ballett „Giselle“ von Adolphe Adam ist am Donnerstag im Heydar Aliyev Palast in Baku erneut aufgeführt worden. Die Aufführung wurde vom Aserbaidschanischen Staatlichen Akademischen Opern- und Balletttheater präsentiert und stand unter der musikalischen Leitung des Verdienten Künstlers Ayyub Guliyev.

Die Hauptrollen übernahmen die Solisten des Mariinski-Theaters in St. Petersburg, Kristina Shapran als Giselle und der Verdiente Künstler Timur Asgarov als Graf Albrecht. Das Publikum erlebte die Inszenierung nach der klassischen Bühnenfassung von Marius Petipa. Weitere Solisten des aserbaidschanischen Balletts wirkten ebenfalls an der Aufführung mit.