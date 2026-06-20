Gold- und Silberpreise geben weiter nach

Baku, 20. Juni, AZERTAC

Die Preise für Gold und Silber sind an den Rohstoffbörsen weiter gesunken.

Wie AZERTAC berichtet, fiel der Preis für eine Feinunze Gold an der New Yorker Rohstoffbörse COMEX um 73 US-Dollar auf 4.172,90 US-Dollar.

Der Silberpreis gab ebenfalls nach und sank um 1,42 US-Dollar auf 65,38 US-Dollar je Unze.