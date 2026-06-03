Goldpreis gibt auf dem Weltmarkt um mehr als 31 Dollar nach
Baku, 3. Juni, AZERTAC
Die Preise für Gold und Silber sind auf dem Weltmarkt gesunken.
An der Rohstoffbörse COMEX in New York fiel der Preis für eine Feinunze Gold um 31,5 US-Dollar auf 4 488,4 Dollar. Auch Silber verbilligte sich um 0,78 Dollar auf 74,78 Dollar.
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