Hikmat Hajiyev: Mittlerer Korridor gewinnt angesichts eskalierender Konflikte an Bedeutung

Washington, 10. Juni, AZERTAC

Der Assistent des aserbaidschanischen Präsidenten und Leiter der Abteilung für außenpolitische Angelegenheiten in der Präsidialverwaltung, Hikmat Hajiyev, hat beim Transkaspischen Forum in einer Online-Rede die wachsende strategische Bedeutung des Mittleren Korridors hervorgehoben.

Er erklärte, die Transportroute entwickle sich zunehmend zu einem strategischen geoökonomischen System, das Europa, den Südkaukasus, Zentralasien und weitere Regionen verbindet. Angesichts eskalierender Konflikte im Persischen Golf und im Nahen Osten gewinne der Korridor zusätzlich an Bedeutung.

Hajiyev betonte zudem, dass zentrale Komponenten des Projekts unter anderem die Bahnverbindung Baku–Tiflis–Kars seien. Auch die Anbindung der Region Nachitschewan spiele eine wichtige Rolle. Der sich entwickelnde Sangesur-Korridor werde zunehmend als strategischer Bestandteil des Mittleren Korridors betrachtet und könne die direkte Verbindung zwischen Aserbaidschan, der Türkei und Europa weiter stärken.

Malahat Najafova