Hikmat Hajiyev: Türkische Welt entwickelt sich zu neuer politischer Realität in Eurasien

Washington, 10. Juni, AZERTAC

Der Assistent des aserbaidschanischen Präsidenten und Leiter der Abteilung für außenpolitische Angelegenheiten in der Präsidialverwaltung, Hikmat Hajiyev, hat beim Transkaspischen Forum in einer Online-Rede die wachsende Bedeutung der türkischen Welt als politische und wirtschaftliche Kooperationsplattform in Eurasien hervorgehoben.

Hajiyev betonte, das Kaspische Meer sei für Aserbaidschan ein wichtiges Handelsmedium und verbinde das Land mit Zentralasien. Zudem erklärte er, dass Aserbaidschan im vergangenen Jahr mit Unterstützung der regionalen Staaten als vollwertiges Mitglied in das Konsultationsformat der Staaten Zentralasiens aufgenommen wurde.

Er hob zudem hervor, dass die Länder der Region historische, kulturelle und sprachliche Gemeinsamkeiten teilen. Die Organisation der Turkstaaten biete einen weiteren Kooperationsrahmen. Aufgrund junger Bevölkerungsstrukturen, strategischer Energieressourcen und wirtschaftlicher Potenziale entwickle sich die türkische Welt zu einer neuen politischen Realität und einer umfassenden Plattform der Zusammenarbeit im eurasischen Raum.