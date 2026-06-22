Ilham Aliyev und Serdar Berdimuhamedow treffen sich in erweitertem Kreis  AKTUALISIERT VIDEO

Baku, 22. Juni, AZERTAC

Am 22. Juni fand unter dem Vorsitz des Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und des Präsidenten Turkmenistans, Serdar Berdimuhamedow, ein erweitertes Treffen statt.

Präsident Ilham Aliyev dankte dem Präsidenten Turkmenistans, Serdar Berdimuhamedow, für seinen Staatsbesuch in Aserbaidschan und erklärte, dass er diesem Besuch große Bedeutung beimesse und davon überzeugt sei, dass er zur Stärkung der freundschaftlichen und brüderlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern beitragen werde.

Präsident Ilham Aliyev hob die umfassende Agenda hervor, die alle Bereiche der gegenseitigen Zusammenarbeit abdeckt, und stellte fest, dass bereits Gespräche über ein breites Spektrum von Themen geführt worden seien und die Verhandlungen unter Beteiligung der Delegationen fortgesetzt würden. Er betonte zudem, dass der Präsident Turkmenistans mit einer großen Delegation nach Aserbaidschan gereist sei, und äußerte die Überzeugung, dass die Mitglieder der turkmenischen Delegation produktive Treffen mit ihren aserbaidschanischen Amtskollegen abhalten würden.

Präsident Ilham Aliyev unterstrich außerdem die Bedeutung der zwischen den beiden Ländern zu unterzeichnenden Dokumente und bezeichnete diese als Ausdruck des breiten Umfangs der bilateralen Beziehungen.

Der Staatschef dankte dem Vorsitzenden des Halk Maslahaty (Volksrat) Turkmenistans, Gurbanguly Berdimuhamedow, sowie Turkmenistan für die Entscheidung, der Stadt Füsuli eine Moschee zu schenken. Er erinnerte daran, dass die entsprechende Initiative während des Besuchs Gurbanguly Berdimuhamedow in Aserbaidschan im vergangenen Jahr vorgeschlagen worden sei und der Grundstein für die Moschee im Rahmen des Gipfeltreffens der Organisation der Turkstaaten in Gabala gelegt worden sei. Präsident Ilham Aliyev bezeichnete diese Geste als einen weiteren Ausdruck der aufrichtigen brüderlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

Der Staatschef dankte außerdem für die Gastfreundschaft, die den aserbaidschanischen Kulturschaffenden während der Tage der aserbaidschanischen Kultur in Turkmenistan entgegengebracht wurde. Er erinnerte daran, dass im vergangenen Jahr die Tage der turkmenischen Kultur in Aserbaidschan stattgefunden hätten, und betonte, dass eine derart dynamische Zusammenarbeit im humanitären Bereich selbstverständlich sei, da die beiden Völker durch eine gemeinsame Geschichte verbunden seien, die zugleich einen wichtigen Faktor für die gegenseitige Zusammenarbeit darstelle.

Der Staatschef betonte, dass Transport und Energiesicherheit derzeit zu den wichtigsten Themen der globalen Agenda gehören. Er stellte fest, dass sowohl Aserbaidschan als auch Turkmenistan, sowohl auf nationaler Ebene als auch durch gemeinsame Initiativen, nicht nur in der Region sondern auch weltweit eine bedeutende Rolle spielen und dass diese Rolle künftig weiter zunehmen werde. In diesem Zusammenhang erklärte Präsident Ilham Aliyev, dass die positive Entwicklung der geopolitischen Prozesse auf dem gesamten eurasischen Kontinent in hohem Maße von einer engen Zusammenarbeit in diesen Bereichen abhängen werde.

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In seiner Ansprache dankte Präsident Serdar Berdimuhamedow für den herzlichen Empfang, die erwiesene Gastfreundschaft und die Einladung zu einem Staatsbesuch in Aserbaidschan.

Er betonte, dass zwischen Turkmenistan und Aserbaidschan enge Beziehungen in den Bereichen Politik und Diplomatie, Handel und Wirtschaft sowie Kultur und Humanitäres und weiteren Bereichen aufgebaut worden seien. Hochrangige Kontakte und gegenseitige Besuche spielten eine wichtige Rolle für die erfolgreiche Entwicklung der bilateralen Beziehungen. Serdar Berdimuhamedow erinnerte an die Besuche des Nationalleaders des turkmenischen Volkes in Aserbaidschan sowie von Präsident Ilham Aliyev in Turkmenistan im vergangenen Jahr und stellte fest, dass diese Treffen neue Impulse für die Weiterentwicklung des politischen Dialogs, der wirtschaftlichen Partnerschaft und der humanitären Zusammenarbeit gegeben hätten.

Serdar Berdimuhamedow hob die Bedeutung der Zusammenarbeit auf internationaler Ebene sowie im Rahmen der Vereinten Nationen, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, der Organisation der Turkstaaten und der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten hervor. Er würdigte die Unterstützung Aserbaidschans für den neutralen außenpolitischen Kurs Turkmenistans sowie dessen internationale Initiativen zur Förderung von Frieden und nachhaltiger Entwicklung. Gleichzeitig erklärte Serdar Berdimuhamedow, dass auch Turkmenistan die international bedeutsamen Initiativen Aserbaidschans unterstütze und diese Tradition künftig fortgesetzt werde.

Im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit bezüglich des Kaspischen Meeres betonte der Präsident Turkmenistans, dass die gemeinsame Tätigkeit in den Bereichen Sicherheit, Wirtschaft, Ökologie und Umweltschutz für beide Länder von lebenswichtiger Bedeutung sei. In diesem Zusammenhang erklärte er, dass Turkmenistan die Initiative zur Durchführung eines hochrangigen Treffens zu Fragen des Kaspischen Meeres vorgeschlagen habe und dabei auch auf die Unterstützung Aserbaidschans bei der Förderung der kaspischen Umweltinitiative zähle.

Der Präsident stellte fest, dass die Handels- und Wirtschaftskooperation zu den wichtigsten Bereichen der bilateralen Beziehungen gehöre, und würdigte die positive Dynamik des Handelsumsatzes. Der turkmenische Präsident sprach zudem die Notwendigkeit an, die Arbeit der Zwischenstaatlichen Kommission für wirtschaftliche Zusammenarbeit zu intensivieren, um das bestehende Potenzial zwischen beiden Ländern effektiver auszuschöpfen.

Serdar Berdimuhamedow bezeichnete den Transport- und Transitsektor als eine der strategischen Richtungen der Zusammenarbeit und erklärte, dass die günstige geografische Lage Turkmenistans und Aserbaidschans wichtige Vorteile für die Entwicklung internationaler Verkehrskorridore biete. Zu diesem Zweck schlug er vor, die Arbeit der turkmenisch-aserbaidschanischen Kommission für Transport, Transit und Logistik weiter zu intensivieren.

Er bezeichnete den Transportkorridor Afghanistan–Turkmenistan–Aserbaidschan–Georgien–Türkei als erfolgreiches Beispiel der Zusammenarbeit und betonte, dass beide Länder auch die Initiative zur Schaffung eines Verkehrskorridors Kaspisches Meer–Schwarzes Meer entlang der Route Turkmenistan–Aserbaidschan–Georgien–Rumänien unterstützen. Berdimuhamedov fügte hinzu, dass die Verbindung der Regionen des Kaspischen und des Schwarzen Meeres gute Möglichkeiten für die Ausweitung der wirtschaftlichen, handels- und investitionsbezogenen Zusammenarbeit eröffne.

Der Präsident Turkmenistans betonte ferner, dass umfangreiche Möglichkeiten für die Entwicklung der Zusammenarbeit im Öl- und Gassektor, in der chemischen Industrie, in der Textilindustrie sowie in weiteren Bereichen bestünden. Serdar Berdimuhamedov erklärte, dass die aktive Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern in den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kunst fortgesetzt werde. In diesem Zusammenhang stellte er fest, dass die regelmäßige Durchführung gegenseitiger Kulturtage, Festivals, Ausstellungen und anderer Veranstaltungen zur Stärkung der freundschaftlichen und brüderlichen Beziehungen zwischen den beiden Völkern beitrage.

Der turkmenische Präsident sprach außerdem eines der derzeit bedeutenden spirituellen Projekte ein – den Bau einer Moschee in Füsuli – und erklärte, dass diese Initiative ein Symbol der Freundschaft und Brüderlichkeit zwischen beiden Ländern sei.

Der Präsident Turkmenistans zeigte sich überzeugt, dass sein Besuch zu einem wichtigen Beitrag zur Stärkung von Freundschaft und Zusammenarbeit leisten werde. Er wünschte dem aserbaidschanischen Staatsoberhaupt weitere Erfolge bei seiner Tätigkeit sowie dem brüderlichen aserbaidschanischen Volk Frieden, Fortschritt und Wohlstand.