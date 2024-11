Im Heydar Aliyev Zentrum internationales Kunstprojekt MAMA „Mutter Natur“ und eröffnet

Baku, 15. November, AZERTAC

Im Heydar Aliyev Zentrum sind ein internationales Kunstprojekt „Nimm aktiv teil“ und eine Ausstellung MAMA „Mutter Natur“ eröffnet worden.

Leyla Aliyeva, Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung, Gründerin und Leiterin der öffentlichen Vereinigung IDEA, Arzu Aliyeva, Leiterin des Bakuer Medienzentrums sowie Familienmitglieder nahmen ebenfalls an der Veranstaltung teil.

Das internationale Kunstprojekt MAMA „Mutter Natur“, das zum Umweltschutz aufruft, wurde von Leyla Aliyeva im Rahmen der 29. Sitzung der Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (COP29) ins Leben gerufen. Die Ausstellung, wird von der IDEA und dem Heydar Aliyev Zentrum organisiert.

Die Ausstellung „Nimm aktiv teil“ zum Thema Umweltschutz, die im Rahmen des Projekts präsentiert wird, wird gemeinsam vom Heydar Aliyev Zentrum und von Swiss Association of Women and Empowerment (ASWE) organisiert und von Tatiana Valovaya, Generaldirektorin des Büros der Vereinten Nationen in Genf, und Leyla Aliyeva, Leiterin der öffentlichen Vereinigung IDEA initiiert.

Leyla Aliyeva zeigte sich bei ihrer Rede bei der Veranstaltung zuversichtlich, dass die in Aserbaidschan im Rahmen der Ausrichtung der COP29 unternommenen Anstrengungen zu vielen positiven Ergebnissen führen werden.

Die Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung gab Einblicke in die verheerenden Folgen des Klimawandels und machte darauf aufmerksam, dass der Klimawandel und die Luft-, Boden- und Wasserverschmutzung das Ökosystem Aserbaidschans ernsthaft beeinträchtigen. Sie sagte bei ihrer Rede, dass die von ihr geleitete Vereinigung IDEA sich seit ihrer Gründung im Jahr mit Umweltproblemen befasst.

Die türkische Künstlerin Seval Özcan dankte Leyla Aliyeva für die Organisation der Ausstellung. Özcan wies bei ihrer Rede auf die Bedeutung der in Baku stattfindenden Klimakonferenz in solch schwierigen Zeiten hin.

Valovaya bedankte sich in ihrer Videobotschaft auch bei Leyla Aliyeva sowie der Heydar-Aliyev-Stiftung und der ASWE für ihre Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels und für eine grünere Welt sowie für die Umsetzung der beiden Projekte.

Dann besichtigten die Teilnehmer die Ausstellungen.

Das internationale Kunstprojekt MAMA „Mutter Natur“ zeigt Werke von 55 verschiedenen Künstlern aus 28 Ländern und ruft durch ihre Kunst dazu auf, den Planeten für zukünftige Generationen zu schützen. Die Ausstellung präsentiert insgesamt 127 Werke, darunter digitale Installationen, Gemälde, Grafiken und Skulpturen.

Die Ausstellung „Nimm aktiv teil!“ konzentriert sich auf Umweltschutz, die Entwickelung des Umweltbewusstseins und die Förderung der Ökokultur. Das Projekt zielt darauf ab, das Umweltbewusstsein der Menschen zu steigern, Kinder und Jugendliche in die Umweltagenda einzubeziehen und ihre Öko-Aktivitäten in populären Formaten zu unterstützen.