Internationale Konferenz zu den Ereignissen von Amritsar in Baku eröffnet

Baku, 3. Juni, AZERTAC

In Baku hat am Dienstag eine internationale Konferenz unter dem Titel „Juni 1984, die Ereignisse von Amritsar: Indiens transnationale Repression gegen ethnische Minderheiten im Kontext des Völkermords“ begonnen. Veranstalter ist die Baku-Initiativgruppe (BIG).

An der Konferenz nehmen Vertreter der Sikh- und Dalit-Gemeinschaften aus Kanada, Großbritannien, den Niederlanden, Deutschland, der Schweiz, Australien und den USA sowie Experten für Menschenrechte und Minderheitenfragen teil.

Im Mittelpunkt der Beratungen stehen Vorwürfe transnationaler Repression und systematischer Verfolgung ethnischer und religiöser Minderheiten durch Indien. Zudem werden Fragen des internationalen Minderheitenschutzes, die Ereignisse von Amritsar im Juni 1984 sowie deren völkerrechtliche Bewertung erörtert.

Die Teilnehmer wollen außerdem Möglichkeiten einer engeren Zusammenarbeit betroffener Diaspora-Gruppen und gemeinsame Initiativen auf internationalen Plattformen diskutieren.