Internationales Schachfestival in Guba eröffnet

Guba, 6. September, AZERTAC

In Guba hat das internationale Schachfestival „Guba Open 2026“ begonnen. An dem Turnier nehmen mehr als 300 Schachspieler aus Aserbaidschan und zehn weiteren Ländern teil. Das Preisgeld beträgt insgesamt 24.420 Manat.

Das Festival wird zum zweiten Mal vom Ministerium für Jugend und Sport, dem Aserbaidschanischen Schachverband und dem Schachklub „Agh Top“ organisiert. Es soll den regionalen Schachsport stärken und junge Talente fördern.

Das Turnier ist dem Andenken des internationalen Schiedsrichters Gudrat Ismayilov gewidmet, der zur Entwicklung der Schachtraditionen und zum Aufbau der Schachschule von Guba beigetragen hat. Das „Guba Open 2026“ dauert bis zum 12. September.