Iran-Spieler erhalten US-Visa für Fußball-Weltmeisterschaft

Baku, 6. Juni, AZERTAC

Zehn Tage vor dem ersten Spiel haben die Spieler der iranischen Fußballnationalmannschaft grünes Licht für die Einreise in die USA erhalten.

Die Spieler der iranischen Fußballnationalmannschaft haben Visa für die Einreise in die USA zur Fußball-Weltmeisterschaft erhalten. Das bestätigte ein Mitarbeiter des Weißen Hauses am Freitag laut der Nachrichtenagentur Reuters. Noch am Donnerstagabend hatte der iranische Botschafter in Mexiko, Abolfazl Pasandideh, erklärt, das Team warte weiter auf die Einreisedokumente. Die Visa seien laut dem Regierungsmitarbeiter über Nacht erteilt worden.