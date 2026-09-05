„IRONKIDS“ und „Fun Run“ in Baku ausgetragen

Baku, 5. September, AZERTAC

Im Rahmen des Triathlon-Wettbewerbs „IRONMAN 70.3 Baku“ sind in Baku die Läufe „IRONKIDS“ und „Fun Run“ ausgetragen worden. Daran beteiligten sich Kinder verschiedener Altersgruppen, Hobbysportler und Familien.

Beim „IRONKIDS“-Lauf traten Kinder über 500 Meter, einen und zwei Kilometer an. Beim fünf Kilometer langen „Fun Run“ siegte bei den Männern Marius Holgersen, bei den Frauen Tatyana Sachartschenkowa.

Der „IRONMAN 70.3 Baku“ findet am 5. September mit rund 1.500 Teilnehmern aus 62 Ländern statt. Die Athleten absolvieren 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen.