„IRONMAN 70.3“ in Baku gestartet

Baku, 5. September, AZERTAC

In Baku ist der Triathlon „IRONMAN 70.3“ gestartet. An dem Wettbewerb nehmen mehr als 1.500 Athleten aus 62 Ländern teil, darunter 123 Sportler aus Aserbaidschan.

Die Teilnehmer absolvieren 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen. Insgesamt treten Männer und Frauen in 13 Altersklassen zwischen 18 und 84 Jahren an.

Die 25 besten Athleten in der Männer- und Frauenwertung qualifizieren sich für die „IRONMAN 70.3“-Weltmeisterschaft 2027 in den USA. Zudem nehmen 47 Teams an einem Staffelwettbewerb teil.