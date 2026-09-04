Italiens Ministerpräsidentin dankt Präsident Ilham Aliyev
Baku, 4. September, AZERTAC
Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat sich bei Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev für seine Worte und die aufrichtige Freundschaft zwischen beiden Ländern bedankt.
In einem Beitrag auf ihrem offiziellen X-Account betonte Meloni, Italien und Aserbaidschan hätten im Laufe der Jahre eine solide Zusammenarbeit aufgebaut, die auf gemeinsamen Vorstellungen und Interessen beruhe.
Sie sei sehr stolz auf die gemeinsamen Bemühungen zur weiteren Stärkung der strategischen Partnerschaft und überzeugt, dass sich in den kommenden Jahren neue und wichtige Möglichkeiten der Zusammenarbeit für das Wohl beider Völker ergeben würden.
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