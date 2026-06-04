IV. Nationales Forum für Cybersicherheit in Baku abgehalten

Baku, 4. Juni, AZERTAC

In Baku hat das IV. Nationale Forum für Cybersicherheit stattgefunden. Die Veranstaltung brachte Vertreter staatlicher Institutionen, internationaler Organisationen, der Wirtschaft, Hochschulen sowie Experten aus dem In- und Ausland zusammen.

Im Mittelpunkt standen die Entwicklung des nationalen Cybersicherheitsökosystems, internationale Zusammenarbeit, digitale Transformation sowie die Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf die Cybersicherheit.

Im Rahmen des Forums wurden mehrere Kooperationsabkommen unterzeichnet, darunter Vereinbarungen mit internationalen Partnern und Hochschulen. Zudem wurde die neue Initiative „CyberAward“ zur Förderung besonderer Leistungen im Bereich Cybersicherheit vorgestellt.

Die Teilnehmer betonten die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit zwischen Staat, Wirtschaft und Wissenschaft für die Stärkung der Cybersicherheit in Aserbaidschan.