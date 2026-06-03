Kanada und Aserbaidschan wollen bilaterale Beziehungen vertiefen

Baku, 3. Juni, AZERTAC

Der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov hat am Dienstag ein Telefongespräch mit seiner kanadischen Amtskollegin Anita Anand geführt.

Im Mittelpunkt des Gesprächs standen der aktuelle Stand und die Perspektiven der aserbaidschanisch-kanadischen Beziehungen sowie regionale Fragen von gemeinsamem Interesse.

Anita Anand gratulierte Aserbaidschan zum 108. Jahrestag seiner Unabhängigkeit und bekräftigte das Interesse Kanadas an einer weiteren Vertiefung der bilateralen Beziehungen. Jeyhun Bayramov dankte für die Glückwünsche und verwies auf das bestehende Potenzial zur Ausweitung des politischen Dialogs sowie der Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen.

Beide Seiten betonten die Bedeutung einer verstärkten Kooperation insbesondere in den Bereichen grüne Transformation, erneuerbare Energien, Informations- und Kommunikationstechnologien sowie Energiesicherheit. Darüber hinaus wurden weitere Bereiche von gemeinsamem Interesse erörtert.

Die Minister tauschten sich zudem über die aktuelle Lage in der Region, die Lage nach dem Konfliktende sowie den Normalisierungs- und Friedensprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien aus.