Baku, 22. Juni, AZERTAC

Der britische Premierminister Keir Starmer hat seinen Rücktritt angekündigt. Der Labour-Politiker legt sein Amt als Parteichef nieder. Dies bedeutet, dass er auch sein Amt als Premierminister verlieren wird. Bis ein Nachfolger gewählt ist, werde er Regierungschef bleiben.

Er ‌habe am Morgen mit König Charles gesprochen, sagte Starmer am Montag vor seinem Amtssitz in der Londoner Downing Street. Er werde ⁠den ⁠nationalen Exekutivausschuss (NEC) seiner Labour-Partei bitten, einen Zeitplan für die Regelung seiner ‌Nachfolge aufzustellen. Seinem Nachfolger oder ‌seiner Nachfolgerin sicherte Starmer seine volle Unterstützung zu.

„Bei jeder Entscheidung, die ich getroffen habe, ging es darum, das Land, das ich liebe, an die erste Stelle zu setzen“, sagte Starmer. Seine Partei habe gesprochen, und dem wolle er Gehör schenken: „Aus diesem Grund werde ich als Parteichef der Labour-Partei zurücktreten.“ Er werde sich jetzt Zeit nehmen für seine Familie, sagte Starmer und umarmte kurz darauf seine Frau Victoria, die mit ihm vor die 10 Downing Street getreten war.

Starmer war im Juli 2024 ins Amt gewählt worden. Unter seiner Führung hatte Labour die Parlamentswahl nach 14 Jahren in der Opposition mit großer Mehrheit gewonnen.