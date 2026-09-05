Kroate Matej Jukić gewinnt „IRONMAN 70.3“ in Baku

Baku, 5. September, AZERTAC

Der Kroate Matej Jukić hat beim „IRONMAN 70.3“ in Baku als Erster die Ziellinie erreicht. Für die insgesamt 113 Kilometer lange Strecke mit Schwimmen, Radfahren und Laufen benötigte er 4 Stunden, 1 Minute und 20 Sekunden.

An dem Wettbewerb nehmen mehr als 1.500 Athleten aus 62 Ländern teil. Die jeweils 25 besten Männer und Frauen qualifizieren sich für die „IRONMAN 70.3“-Weltmeisterschaft 2027 in den USA.

Der Wettbewerb wird vom aserbaidschanischen Ministerium für Jugend und Sport, dem Triathlonverband Aserbaidschans und der Operationsgesellschaft „Baku City Circuit“ organisiert.