Baku, 13. Juni, AZERTAC

Die aserbaidschanische Agentur für Medienentwicklung (MEDIA) hat die Berichterstattung einiger französischer Medien über einen Kriminalfall in Frankreich scharf kritisiert. In einer Erklärung warf die Behörde den betreffenden Medien vor, den Fall einseitig darzustellen, zu politisieren und gezielt das internationale Ansehen Aserbaidschans zu beschädigen.

Nach Ansicht von MEDIA sei die Nennung aserbaidschanischer Amtsträger im Zusammenhang mit dem Fall Teil einer systematischen „Schwarzpropaganda“ gegen das Land. Die Behörde bezeichnete die Berichterstattung als Verstoß gegen journalistische Ethikstandards und verurteilte die aus ihrer Sicht gezielte Kampagne gegen Aserbaidschan.