Mehr als 59 Milliarden Kubikmeter Gas über TAP nach Europa transportiert

Baku, 22. Juni, AZERTAC

„Mehr als 59,2 Milliarden Kubikmeter aserbaidschanisches Erdgas wurden seit Dezember 2020 über die Transadriatische Pipeline (TAP) nach Europa transportiert. Von dieser Menge wurden rund 4 Milliarden Kubikmeter nach Bulgarien geliefert, über 5,5 Milliarden Kubikmeter nach Griechenland und nahezu 49,3 Milliarden Kubikmeter nach Italien“, sagte Luca Schieppati, Geschäftsführer der TAP AG, in einem exklusiven Interview mit AZERTAC.

Er betonte, dass die anfängliche Transportkapazität der TAP auf mehr als 20 Milliarden Kubikmeter jährlich ausgeweitet werden könne. „Die zusätzliche Kapazität der Pipeline wird über regelmäßig durchgeführte Markttests dem Markt angeboten. Im Rahmen des jüngsten Ausbauprojekts wurde seit Beginn dieses Jahres eine zusätzliche Kapazität von 1,2 Milliarden Kubikmetern langfristig vergeben. Dies stellt einen bedeutenden Meilenstein im Ausbau der TAP dar. Gleichzeitig läuft derzeit die nicht bindende Phase des Markttests, die im Juli letzten Jahres begonnen hat.“