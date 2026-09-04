Mehr Aserbaidschaner kandidieren bei Wahlen in Schweden

Stockholm, 4. September, AZERTAC

Vor den schwedischen Parlaments-, Regional- und Kommunalwahlen ist bekannt geworden, dass zwei weitere Kandidaten aserbaidschanischer Herkunft für politische Ämter antreten. Unter ihnen sind Aygün Alakbarova und ihr 18-jähriger Sohn Rihad Alakbarov, die für die Moderaten (Moderaterna) kandidieren.

Aygün Alakbarova bewirbt sich um einen Sitz im Gemeinderat von Älvkarleby. Ihr Sohn Rihad kandidiert für den Stadtrat von Gävle und steht auf Platz sechs der Kandidatenliste der Moderaten. Er leitet zudem die örtliche Jugendorganisation der Moderaten Koalitionspartei (MUF).

Rihad Alakbarov zählt mit seinen 18 Jahren zu den jüngsten Kandidaten der bevorstehenden Wahlen. Zu seinen politischen Schwerpunkten gehören insbesondere Bildung und bessere Freizeitangebote für Jugendliche.

Mutter und Sohn betonen, dass sie sowohl zur Entwicklung der schwedischen Gesellschaft beitragen als auch ihre aserbaidschanischen Wurzeln bewahren wollen. Sie seien stolz auf ihre Herkunft und wollten sich auch gesellschaftlich und politisch für die Vermittlung von Informationen über Aserbaidschan und die Interessen ihres historischen Heimatlandes einsetzen.

Bei den Wahlen am 13. September werden 349 Abgeordnete des schwedischen Reichstags (Riksdag) sowie die Mitglieder von 21 Regional- und 290 Kommunalräten gewählt.

Nargiz Dschafarli