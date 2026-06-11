Militärhubschrauber-Absturz im pakistanischen Teil Kaschmirs: Alle Insassen gestorben
Baku, 11. Juni, AZERTAC
Im pakistanisch kontrollierten Teil Kaschmirs sind beim Absturz eines Militärhubschraubers 18 Soldaten ums Leben gekommen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen. Der Helikopter war in der Provinzhauptstadt Muzaffarabad abgestürzt. Alle Insassen seien tot, hieß es bereits zuvor in einer Mitteilung der pakistanischen Streitkräfte, die keine Opferzahlen nannte. Ursache für den Absturz sei ein technischer Fehler.
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