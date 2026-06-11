Nach WM-Aus: Omar Artan leitet UEFA-Supercup

Baku, 11. Juni, AZERTAC

Der somalische Schiedsrichter Omar Artan wird das UEFA-Supercup-Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Aston Villa am 12. August in Salzburg leiten. Dies teilte die UEFA mit.

Artan war zuvor von der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ausgeschlossen worden, nachdem ihm die Einreise in die USA verweigert worden war. Die UEFA erklärte, die Ansetzung erfolge im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Afrikanischen Fußballverband.

Der 34-Jährige gilt als einer der renommiertesten Schiedsrichter Afrikas und wurde 2025 zum Schiedsrichter des Jahres auf dem Kontinent gewählt.

Artan gab sein erstes Interview nach dem Skandal: „Ich hatte alle Dokumente dabei, sie waren alle gültig“, betonte Artan gegenüber der New York Times. Der 34-Jährige war einer von sieben aus Afrika für die WM nominierten Schiedsrichter, zudem wäre er der erste Unparteiische aus Somalia gewesen, der ein WM-Spiel leitet. Trotz aller politischen Schwierigkeiten in seinem Heimatland wollte Artan den Somaliern zeigen, dass man viel erreichen kann, wenn man nur daran glaubt.

Nun ist aber sein Traum geplatzt. „Ich bin sehr, sehr enttäuscht“, sagte Artan und betonte: „Ich bin einfach nur ein Schiedsrichter, der sich den größten Traum seines Lebens erfüllen wollte.“

Artan hatte Grenzbeamten in Miami alles vorgelegt, Ausweis, Visa, selbst Dokumente der FIFA. Die Beamten sahen ihn sogar im Internet, wie er seiner Tätigkeit als Schiedsrichter nachging. Es reichte dennoch nicht. Schon ein Skandal für sich: Die Befragung dauerte laut Artan elf Stunden! Und noch schlimmer: Die Behörden nannten ihm keinen Grund für die Ablehnung. Die Behörden betonen wiederum, dass sie nicht zu einer detaillierten Stellungnahme verpflichtet sind.

Insgesamt bleiben noch viele Fragen offen. Beispielsweise, warum die FIFA dann Artan nicht für WM-Spiele nach Mexiko oder Kanada verlegt hat.