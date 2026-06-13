Nächste Runde politischer Konsultationen zwischen Aserbaidschan und der Slowakei abgehalten

Baku, 13. Juni, AZERTAC

Am 12. Juni empfing der Außenminister Aserbaidschans, Jeyhun Bayramov, den Staatssekretär des Ministeriums für Auswärtige und Europäische Angelegenheiten der Slowakischen Republik, Marek Eštok.

Dies teilte die Pressestelle des Außenministeriums AZERTAC mit.

Bei dem Treffen wurden der aktuelle Stand sowie die Aussichten für die weitere Entwicklung der bilateralen und multilateralen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der Slowakei erörtert. Darüber hinaus fand ein Meinungsaustausch über Fragen der regionalen Sicherheit statt. Die Gesprächspartner betonten, dass der politische Dialog, gegenseitige Besuche sowie die institutionelle Zusammenarbeit einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der bilateralen Beziehungen leisten.

Am selben Tag fand zudem die nächste Runde der politischen Konsultationen zwischen den Außenministerien der Republik Aserbaidschan und der Slowakischen Republik statt.

Die aserbaidschanische Delegation wurde vom stellvertretenden Außenminister Fariz Rzayev geleitet, während die slowakische Delegation von Staatssekretär Marek Eštok angeführt wurde.

Während der Konsultationen wurde die Zufriedenheit über die Entwicklung der vielseitigen strategischen Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und der Slowakei zum Ausdruck gebracht.

Die bedeutenden regionalen und internationalen Verkehrsprojekte, bei denen Aserbaidschan Initiator und aktiver Partner ist, sowie die strategische Rolle des Landes im Rahmen des Mittleren Korridors wurden positiv bewertet. Darüber hinaus wurden die Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung, Kultur und Tourismus sowie Fragen der Erweiterung der vertraglich-rechtlichen Grundlage der bilateralen Beziehungen erörtert.

Die Parteien diskutierten außerdem die Zusammenarbeit auf internationalen Plattformen, die Weiterentwicklung der Kooperation im Rahmen verschiedener internationaler Organisationen sowie die gegenseitige Unterstützung von Kandidaturen.

Während der Konsultationen tauschten die Seiten Meinungen über die aktuelle Lage in der Region, den Normalisierungsprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien, die umfangreichen Wiederaufbau- und Rekonstruktionsarbeiten in den von der Besatzung befreiten Gebieten Aserbaidschans, die Maßnahmen zur Minenräumung sowie weitere internationale Fragen von beiderseitigem Interesse aus.