Neu ernannter britischer Botschafter in Aserbaidschan überreicht Bayramov Kopie seines Beglaubigungsschreibens

Baku, 3. Juni, AZERTAC

Der Außenminister Aserbaidschans, Jeyhun Bayramov, hat am 3. Juni den neu ernannten ausserordentlichen und bevollmächtigten Botschafter des Vereinigten Königreichs in Aserbaidschan, Duncan Norman, empfangen.

Während des Treffens überreichte Botschafter Duncan Norman Außenminister Jeyhun Bayramov eine Kopie seines Beglaubigungsschreibens. Der Minister gratulierte dem Botschafter zu seiner Ernennung und wünschte ihm viel Erfolg bei seiner diplomatischen Mission in Aserbaidschan.

Im Verlauf des Gesprächs tauschten die Seiten Meinungen über den aktuellen Stand und die Perspektiven der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und dem Vereinigten Königreich sowie über regionale und internationale Fragen von beiderseitigem Interesse aus.

Die Gesprächspartner würdigten die erfolgreiche Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und dem Vereinigten Königreich in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Energie, Handel, Investitionen, Bildung und weiteren Sektoren.

Zudem betonten sie die Bedeutung der Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen zu einer strategischen Partnerschaft sowie des weiteren Ausbaus hochrangiger Kontakte und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit.

Minister Bayramov informierte den Botschafter über die aktuelle Lage in der Region, die Realitäten der Nachkonfliktzeit, den Normalisierungsprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien sowie die diesbezüglichen Schritte Aserbaidschans.

Botschafter Duncan Norman zeigte sich erfreut über den Beginn seiner Tätigkeit in Aserbaidschan und erklärte, er werde sich nach Kräften für die weitere Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern einsetzen.

Während des Treffens wurden zudem weitere Fragen von gemeinsamem Interesse erörtert.