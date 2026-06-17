Neue Europäische Kurznachrichten-Plattform "W-Social" geht an den Start

Baku, 17. Juni, AZERTAC

Eine neue europäische Alternative zum Kurznachrichten-Dienst X ist offiziell gestartet worden, Wie AZERTAC unter Berufung auf Deutschlandfunk berichtet.

Das Netzwerk namens "W-Social" eines schwedischen Unternehmens wurde am Nachmittag für jedermann zur Nutzung freigegeben - allerdings vorerst nur im Testbetrieb. Laut den Betreibern stehen die Server ausnahmslos in Europa, und jeder Account wird daraufhin überprüft, ob er einem echten Menschen gehört. Damit sollen gefälschte Profile und sogenannte Bots - also automatisierte Profile - verhindert werden. Daten der Nutzer werden nicht gespeichert.

Seit der Übernahme von X durch den US-Unternehmer Musk hatten sich die Rufe nach einem europäischen Netzwerk gemehrt, das nicht aus den USA oder China gesteuert wird.