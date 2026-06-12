Niederlande: Autofahrer fährt in Gruppe von radelnden Schülern - vier Tote

Baku, 12. Juni, AZERTAC

In den Niederlanden ist ein Autofahrer in eine Gruppe von radelnden Schulkindern gefahren und hat vier Menschen getötet, wie AZERTAC unter Berufung auf Deutschlandfunk mitteilt.

Bei ihnen handelt es sich nach Polizeiangaben um drei Grundschüler und einen Erwachsenen. Mehrere Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht. Ein 19-Jähriger wurde festgenommen. Ob es sich um den Fahrer handelt, teilte die Polizei nicht mit.

Der Unfall ereignete sich in der südniederländischen Provinz Zeeland in der Nähe des Ortes Vogelwaarde in der Nähe der belgischen Grenze.