Nordkorea: Kim Jong Un will Atomwaffenprogramm ausbauen

Baku, 4. Juni, AZERTAC

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un will das Atomwaffenprogramm seines Landes weiter ausbauen.

Beim Besuch einer neuen Anlage für Nuklearmaterial sagte Kim laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA, die Produktionskapazität habe sich in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppelt und solle nun "exponentiell" steigen. Die UNO hat Nordkorea aufgrund des staatlichen Atomwaffenprogramms seit 20 Jahren mit strikten Sanktionen belegt.