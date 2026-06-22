Offizieller Empfang von Turkmenistans Präsident Serdar Berdimuhamedow in Baku VIDEO

Baku, 22. Juni, AZERTAC

Am 22. Juni hat ein offizieller Empfang des zu einem Staatsbesuch in Aserbaidschan weilenden Präsidenten von Turkmenistan, Serdar Berdimuhamedow, stattgefunden.

Auf dem Platz, wo die Staatsflaggen beider Länder wehten, wurde für den turkmenischen Präsidenten eine Ehrenwache gehalten.

Der Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev begrüßte den turkmenischen Präsidenten Serdar Berdimuhamedow.

Vorgesetzter der Ehrenformation erstatte Serdar Berdimuhamedow Rapport.

Dann wurden die Nationalhymnen der beiden Staaten intoniert.

Die Ehrengarde schritt mit einem Militärmarsch die Front von Präsidenten Ilham Aliyev und Serdar Berdimuhamedow ab.

Man stellte dem turkmenischen Präsidenten aserbaidschanische Delegationsmitglieder und dem aserbaidschanischen Staatspräsidenten turkmenische Delegationsmitglieder vor.

Dann ließ man sich fotografieren.