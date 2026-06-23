OIC-Parlamentsunion billigt Haushaltsentwürfe für 2026 und 2027

Baku, 23. Juni, AZERTAC

Die Generalversammlung der Parlamentarischen Union der Mitgliedstaaten der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) hat bei ihrer 27. Sitzung die Haushaltsentwürfe der Organisation für die Jahre 2026 und 2027 gebilligt.

Bei den Beratungen wurden zudem organisatorische und finanzielle Fragen erörtert. Die Teilnehmer verabschiedeten den Bericht des Generalsekretärs sowie die Berichte mehrerer Sitzungen des Exekutivkomitees.

Außerdem wurden die Tagesordnung und das Arbeitsprogramm der laufenden 20. Konferenz der OIC-Parlamentsunion bestätigt.