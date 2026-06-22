Ölpreise an Börsen geben nach

Baku, 22. Juni, AZERTAC

Die Ölpreise geben an Börsen nach, wie AZERTAC mitteilte.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 78,92 US-Dollar. Das waren 1,65 US-Dollar weniger am vorigen Wochenende. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 0,62 US-Dollar auf 75,23 Dollar.