Ölpreise an Börsen geben weiter nach
Baku, 10. Juni, AZERTAC
Die Ölpreise geben an Börsen nach, wie AZERTAC mitteilte.
Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 91,31 US-Dollar. Das waren 0,14 US-Dollar weniger am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 0,13 US-Dollar auf 88,07 Dollar.
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