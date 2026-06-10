Ölpreise an Börsen geben weiter nach

Baku, 10. Juni, AZERTAC

Die Ölpreise geben an Börsen nach, wie AZERTAC mitteilte.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 91,31 US-Dollar. Das waren 0,14 US-Dollar weniger am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 0,13 US-Dollar auf 88,07 Dollar.