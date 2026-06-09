Ölpreise an Börsen nachgegeben
Baku, 9. Juni, AZERTAC
Die Ölpreise geben an Börsen nach, wie AZERTAC mitteilte.
Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 93,18 US-Dollar. Das waren 1,07 US-Dollar weniger am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 1,36 US-Dollar auf 89,94 Dollar.
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