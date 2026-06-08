Ölpreise an Börsen zugelegt
Baku, 8. Juni, AZERTAC
Die Ölpreise legen an Börsen zu, wie AZERTAC mitteilte.
Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 97,5 US-Dollar. Das waren 4,41 US-Dollar mehr als am vorigen Wochenende. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 4,06 US-Dollar auf 94,6 Dollar.
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