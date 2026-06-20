Ölpreise steigen auf den Weltmärkten

Baku, 20. Juni, AZERTAC

Die Ölpreise haben an den internationalen Rohstoffmärkten zugelegt.

Wie AZERTAC berichtet, stieg der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent an der Londoner ICE-Börse um 0,72 US-Dollar auf 80,57 US-Dollar.

Der Preis für ein Barrel der US-Sorte Light Sweet Crude erhöhte sich an der New Yorker NYMEX-Börse um 0,94 US-Dollar auf 77,54 US-Dollar.